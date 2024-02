LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | dalle 8 00 il Day-3 | Sainz in pista per la Ferrari

Bella Ferrari, a Sainz il Day-2. Leclerc 6°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.58 Pochi istanti e si incomincia! 07.56 Anche Carlosanalizza in maniera positiva quanto visto per ora a: “La cosa più importante è che la macchina fa quello che ci aspettavamo. Rispecchia quanto visto in galleria del vento e nelle simulazioni. Non so se basterà per battere una Red Bull già veloce, abbiamo girato solo mezza giornata. Sicuramente sembrano migliorati la guidabilità e il degrado gomme, il vento espone i difetti della macchina. Rispetto al 2023 sembra meglio, anche se la Red Bull sembra velocissima“. 07.53 Il monegasco prosegue: “L’anno scorso con gomme usate faticavamo tanto, mentre quest’anno il feeling con il passo gara è migliore. Ma non conta nulla con la competitività, dobbiamo lavorare ancora tanto e migliorare. Red Bull è avanti, ma è una ...