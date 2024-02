LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | Carlos Sainz sempre al comando | Perez e Hamilton inseguono

Test F1, ultima giornata: il LIVE STREAMING

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.24 Sergiotorna a spingere con le gomme medie (C3). Chiude un giro in 1:31.936 e non migliora il suo crono precedente. Alexander Albon si porta a 1:32.734 a 1.487 dalla vetta. 10.21è ai box, mentre è Lance Stroll a spingere con il record nel T1. Peggiora nel T2 e chiude in 1:32.038 a 791 millesimi dalla vetta in quarta posizione. Lando Norris chiude in 1:32.787 e non migliora. 10.18 Lewisdecide di rilanciarsi con le C5. Arriva al T1 con 178 millesimi di ritardo, quindi al T2 diventano 566. Il “Re Nero” chiude con il tempo di 1:31.999 e si ferma in terza posizione a 752 millesimi da. 10.15 Lewisdopo una modifica alla sua W15 torna in azione ...