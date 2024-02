LIVE F1 | Test Sakhir 2024 in DIRETTA | bandiera rossa! Ancora un problema al tombino di ieri! Sainz in vetta

F1, ultimo giorno di test: il LIVE STREAMING

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.54 Nel frattempo dal paddock la Red Bull informa che non si sono registrati danni dopo il passaggio di Sergio Perez suldivelto in curva 11… 08.51 Le vetture sono tutte ai box e i meccanici sono intenti a effettuare le modifiche del caso. Vedremo quando si potrà tornare in azione… 08.48 Siamolontani dalla ripartenza. Si stalavorando attorno al. Si prova a saldarlo per evitare ulteriori rischi… 08.45 Approfittiamo dello stop per proporre la classifica dei tempi del Day-3 1 CarlosFerrari1:31.247 11 2 Lando NORRIS McLaren+0.861 7 3 Alexander ALBON Williams+2.601 8 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.543 8 5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.802 10 6 Lewis HAMILTON Mercedes+6.525 5 7 Daniel ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.58 Pochi istanti e si incomincia! 07.56 Anche Carlos Sainz analizza in maniera positiva quanto visto per ora a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.14 Carlos Sainz si rilancia con la C4 e chiude in 1:32.017 togliendo 7 decimi al suo crono precedente. 08.11 ... (oasport)

Da mercoledì a venerdì la tre giorni inaugurale della stagione in vista dell'inizio del campionato: gli aggiornamenti in tempo reale sulla sessione: Si corrono a Sakhir i primi test della stagione di F1 2024. Qui in diretta gli eventi salienti della seconda giornata: si gira dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. gazzetta

F1 | LIVE Test – Leclerc primo nella mattina in Bahrain, ma un tombino danneggia la Ferrari – RISULTATI: Si alza un tombino, Ferrari di Leclerc ko: i risultati della mattina del Day 2 dei test in Bahrain 2024 di F1. Si interrompe anzitempo la mattina dei test in Bahrain di F1 2024 LIVE: un tombino si ... f1ingenerale

I risultati e i tempi dei test di Formula 1 in Bahrain: la classifica del day 1: I test del Bahrain inizieranno a Sakhir e prenderanno il via quando in Italia saranno le 8. Il day 1 durerà fino alle 17. In mezzo ci sarà un'ora di pausa. Diretta integrale su Sky, sul canale 207. Si ... fanpage