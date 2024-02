LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi | venerdì 23 febbraio 2024 | numeri | vincite e montepremi in DIRETTA

Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi martedì 26 settembre: i numeri estratti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nuova23, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Si parte questa sera alle ore 20 con l’del, di cui vi proponiamo le undici cinquine vincenti, ovvero le dieci ruote locali e quella Nazionale. Successivamente, riecco l’del Superena, con il sestetto die inclusi il numero Jolly e quello Superstar. Ultimo appuntamento della serata quello con le attesissime: ilper il “6” è davvero alto e gli scommettitori sognano in grande. Di seguito ecco allora le estrazioni di stasera. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con i ...

LIVE – Il sorteggio degli ottavi di finale d’Europa League: Tre italiane attendono il loro destino. Milan, Roma e Atalanta guarderanno da vicino l’estrazione per capire chi sarà la prossima avversaria. Dopo aver eliminato il Rennes ai playoff, i rossoneri ... spaziomilan

10ELOTTO - In Campania vinti 20mila euro: Campania in festa con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, è stato centrato un bis di vincite, entrambe da 10 mila euro, ad Aversa, in provincia di Caserta, e Telese Terme, in ... napolimagazine

Cinque numeri per un milione: Million Day e Million Day Extra, i vincenti delle estrazioni di oggi, venerdì 23 febbraio: Million Day e Million Day Extra, ecco un'altra doppia puntata della caccia alla giocata che può cambiare la vita: siete pronti all'estrazione dei numeri vincenti La fortuna come detto non conosce ... corriereadriatico