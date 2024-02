LIVE Atletica | World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA | record italiano per Tecuceanu! In gara Weir e Fabbri nel peso

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57impressionante del classe 1999 azzurro, il quale fa segnare il miglior tempo mondiale dell’anno con un strepitoso 1:45.00. 19.56 Tecuceanu fa il vuoto! Nessuno tiene il ritmo dell’azzurro quando inizia l’ultimo giro. 19.55 Tecuceanu seguemente Rojo, pacer dellaodierna. 19.52 Tutto pronto per l’inizio della finale A degli 800 metri maschili, c’è Tecuceanu. DE ARRIBA LOPEZ, ALVARO 02/06/1994 ESP 1:45.43 1:47.05 ATTAOUI TIJANI, MOHAMED 26/09/2001 ESP 1:45.49 1:45.49 MIRON CARO, JAVIER 13/12/1999 ESP 1:45.98 1:47.78TECUCEANU, CATALIN 09/09/1999 ITA 1:45.99 1:46.64 SISK, PIETER 08/12/1999 BEL 1:46.10 1:46.10 BEN MONTENEGRO, ADRIAN 04/08/1998 ESP 1:46.06 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 Nell’asta a 5.56 sono arrivati Obiena, Holy e Oates. 19.40 Entra in scena Malaika Mihambo e sale l’asticella: ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 Nell’asta a 5.56 sono a rischio eliminazione Al Hizam, Blech e Sène che hanno già commesso un paio di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.49 Max Hess riesce a piazzarsi alle spalle di Diaz nel salto triplo, 16.96 metri per il teutonico. Vittoria che ... (oasport)

