LIVE Atletica | World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA | pazzesco Tecuceanu | vince con record italiano e mondiale stagionale! Terzo Fabbri nel peso

LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA: attesa per Fabbri, Weir e Simonelli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 20.58 Ultimo giro alla fine, Cavalli ha un discreto vantaggio sulle dirette inseguitrici. Dietro prova a rimontare Zenoni. 20.58 Cavalli prova a imporre il ritmo, l'unica a tenere il passo dell'azzurra è l'etiope Berhe. 20.57 Ritmi non altissimi nei 1500 metri femminili, Cavalli al momento è in scia alle spalle della lepre. 20.56 Cavalli e Zenoni si trovano nelle posizioni più avanzate del gruppo, rimane più coperta Aprile. 20.54 Tutto pronto per l'inizio dei 1500 metri femminili, tre azzurre al via di questa prova, Giulia Aprile, Ludovica Cavalli e Marta Zenoni. HAYLOM, BIRKE 06/01/2006 ETH 3:58.43 3:58.43 WALCOTT-NOLAN, REVEE 06/03/1995 GBR 4:03.93 4:03.93 VANDERELST, ELISE 27/01/1998 BEL 4:05.71 4:07.03 PEREZ MIGUEL, MARTA 19/04/1993 ESP 4:06.41 4:06.41 BERHE, SARON 27/08/2007 ETH 4:06.62 4:06.62APRILE, ...

20.12 Weir si interpone tra Walsh e Fabbri in classifica. L'azzurro di origini sudafricane sale in seconda posizione ... (oasport)

20.21 Presentata la finale dei 60 ostacoli al femminile. Queste le atlete al via: 1 BESANA Veronica ITA 15 SEP 2002 ... (oasport)

20.52 Risponde a tono Kalin! Anche per lei c'è il 6.75, misura identica a Iapichino . 20.50 sale di colpi Larissa ... (oasport)

LIVE Tecuceanu record italiano dopo 31 anni: Quattordici azzurri in gara stasera tra i meeting di Madrid e Berlino, 11 dei quali sono convocati per i Mondiali indoor della prossima settimana a Glasgow (1-3 marzo). Madrid è in diretta tv su Sky ... fidal

LIVE Madrid-Berlino con 11 azzurri di Glasgow: Quattordici azzurri in gara stasera tra i meeting di Madrid e Berlino, 11 dei quali sono convocati per i Mondiali indoor della prossima settimana (1-3 marzo). Madrid è in diretta tv su Sky Sport Uno ... fidal

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del World Indoor Tour di Berlino 2024 di atletica leggera, meeting tedesco nel quale saranno impegna ... oasport