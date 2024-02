LIVE Atletica | World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA | pazzesco Tecuceanu | vince con record italiano e mondiale stagionale! In gara i pesisti

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12 Weir si interpone tra Walsh e Fabbri in classifica. L’azzurro di origini sudafricane sale in seconda posizione con la misura di 21.38 metri. 20.11 20.65 metri per Fabbri, il fiorentino rimane in seconda posizione. Ora spazio a Zane Weir. 20.10 Situazione che non è cambiata nel getto del peso, adesso tocca a Fabbri per il secondo tentativo. 20.07 PRIMATO PERSONALE COIRO! Ottimo finale diper l’azzurra che fa segnare un’ottimo 2:01.50, chiudendo lasolamente alle spalle di Mesele (2:01.01). Quinta piazza per Bellò (2:01.93). 20.06 Ultimo giro, Coiro e Bellò si trovano in terza e quarta posizione. 20.05 Iniziati gli 800 metri femminili, Coiro e Bellò si trovano nella pancia del gruppo dopo il primo giro. 20.04 Nullo per Weir, il neozelandese Walsh sale in testa con ...