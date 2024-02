LIVE Atletica | World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA | pazzesco Tecuceanu | vince con record italiano e mondiale stagionale! Esulta anche Cavalli | terzo Fabbri

LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA: attesa per Fabbri, Weir e Simonelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11 Tutto pronto per l’inizio della finale dei 60 ostacoli. 21.08 Prima dell’ultima rotazione, la romena Iusco comanda la classifica del salto in lungo femminile con 6.65, un centimetro più avanti rispetto alla serba Gardasevic. 21.06 Entrano in pista i finalisti dei 60 ostacoli maschili, occhio a Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana per l’Italia. BELOCIAN, WILHELM 22/06/1995 FRA 7.42 7.44 LLOPIS DOMENECH, ENRIQUE 15/10/2000 ESP 7.48 7.58SIMONELLI, LORENZO NDELE 01/06/2002 ITA 7.48 7.48 MARTINEZ ECHARTE, ASIER 22/04/2000 ESP 7.49 7.49 TRAJKOVIC, MILAN 17/03/1992 CYP 7.51 7.60 AL YOUHA, YAQOUB MOHAMED 31/01/1993 KUW 7.52 7.58FOFANA, HASSANE 28/04/1992 ITA 7.65 7.82 21.04 Eccezion fatta per la prova del salto in lungo femminile, sono ancora due le gare che devono essere disputate, vale a dire i 60 ostacoli per ...