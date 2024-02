LIVE Atletica | World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA | iniziato il getto del peso con Weir e Fabbri | fra poco tocca a Tecuceanu

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49 Max Hess riesce a piazzarsi alle spalle di Diaz nel salto triplo, 16.96 metri per il teutonico. Vittoria che va quindi a Jordan Diaz, davanti proprio a Hess e all’algerino Triki (16.66). 19.47 Stanno per essere presentati i dodici uomini iscritti alla gara deldel, spazio a Zanee Leonardoper l’Italia. WALSH, TOM 01/03/1992 NZL 22.90 22.16, ZANE 07/09/1995 ITA 22.44 21.84, LEONARDO 15/04/1997 ITA 22.37 22.37 BERTEMES, BOB 24/05/1993 LUX 22.22 21.71 CAMPBELL, RAJINDRA 29/02/1996 JAM 22.22 21.13 STANEK, TOMAS 13/06/1991 CZE 22.17 21.47 STEEN, ROGER 17/05/1992 USA 22.08 21.47 ENEKWECHI, CHUKWUEBUKA CORNELL 28/01/1993 NGR 21.80 21.63 LINCOLN, SCOTT 07/05/1993 GBR 21.28 ...