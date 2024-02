LIVE Atletica | World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA | inizia il salto triplo maschile | attesa per Fabbri | Weir e Simonelli

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.12 Il tedesco Hess si posiziona alle spalle di Pereira, 16.38 metri la lunghezza fatta segnare dal teutonico. 19.11 Si migliora di un centimetro Tsimias, il greco rimane in seconda posizione con una prestazione da 15.97 metri. 19.09 Nelsale in testa il portoghese Pereria, 16.60 metri la misura registrata dal lusitano. 19.07 Eva Santidrian fa segnare il miglior tempo della finale B dei 400 metri femminili, 52.67 il suo crono. Alle sue spalle troviamo Aviles e Fra, le quali sono andate oltre la soglia dei 53?. 19.06 Ecco le partecipanti della finale B dei 400 metri femminili. SANTIDRIAN RUIZ, EVA 25/01/2000 ESP 52.69 52.69 AVILES PALOS, CARMEN 05/04/2002 ESP 53.23 53.23 HERVAS RODRIGUEZ, BLANCA 30/09/2002 ESP 53.25 53.25 FRA PALMER, DANIELA 29/02/2000 ESP 53.28 ...