LIVE Atletica | World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA | fra poco il getto del peso maschile con Weir e Fabbri

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Nel frattempo, nel salto in alto femminile solamente la turca Savaskan e la slovena Apostolovski hanno superato l’asticella fissata a 1.80 metri. 19.38 Spazio anche alla finale B degli 800 metri maschili, ricordiamo che nella finale A ci sarà Catalin Tecuceanu. 19.36 Tutto pronto per l’inizio della provadel salto con l’asta, ecco i partecipanti. LISEK, PIOTR 16/08/1992 POL 6.02 5.82 BUARO, PEDRO 14/06/2001 POR 5.82 5.82 BRAVO RECIO, JUAN LUIS 28/07/2003 ESP 5.55 5.55 LEYVA DONAYRE, ISIDRO 25/04/1999 ESP 5.55 5.50 PI PORTET, ALEIX 27/01/1996 ESP 5.52 5.45 KRAVCHENKO, ILLIA 08/06/2000 UKR 5.50 5.50 COLL SICLUNA, ARTUR 16/08/2001 ESP 5.50 5.50 19.34 Nel salto triplo, Max Hess è salito in terza posizione con la misura di 16.62 metri. 19.31 Charlton risponde al tempo di Visser, ...