LIVE Atletica | World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA | Dosso vince senza strabiliare | cresce Iapichino

LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA: attesa per Fabbri, Weir e Simonelli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.59 Altro nullo per Mihambo: si chiude la quarta rotazione di salti conterza a pari merito di Kalin a 6.75. 20.57CON 7.09!l’azzurrail meeting davanti a Hobbs che fa 7.19. 20.54 Giunge il momento della finale dei 60 metri al femminile. C’è l’Italia protagonista con, questa la startlist: 1 HOBBS Zoe NZL 11 SEP 1997 7.13 7.16 2 BURGHARDT Alexandra GER 28 APR 1994 7.19 7.203Zaynab ITA 12 SEP 1999 7.02 7.02 4 NEITA Daryll GBR 29 AUG 1996 7.05 7.16 5 TAKÁCS Boglárka HUN 28 AUG 2001 7.20 7.20 6 HAASE Rebekka GER 2 JAN 1993 7.14 7.21 20.52 Risponde a tono Kalin! Anche per lei c’è il 6.75, misura identica a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21 Presentata la finale dei 60 ostacoli al femminile. Queste le atlete al via: 1 BESANA Veronica ITA 15 SEP 2002 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 Risponde a tono Kalin! Anche per lei c’è il 6.75, misura identica a Iapichino . 20.50 sale di colpi Larissa ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Ultimo giro alla fine, Cavalli ha un discreto vantaggio sulle dirette inseguitrici. Dietro prova a rimontare ... (oasport)

LIVE Tecuceanu record italiano dopo 31 anni: Quattordici azzurri in gara stasera tra i meeting di Madrid e Berlino, 11 dei quali sono convocati per i Mondiali indoor della prossima settimana a Glasgow (1-3 marzo). Madrid è in diretta tv su Sky ... fidal

LIVE Madrid-Berlino con 11 azzurri di Glasgow: Quattordici azzurri in gara stasera tra i meeting di Madrid e Berlino, 11 dei quali sono convocati per i Mondiali indoor della prossima settimana (1-3 marzo). Madrid è in diretta tv su Sky Sport Uno ... fidal

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del World Indoor Tour di Berlino 2024 di atletica leggera, meeting tedesco nel quale saranno impegna ... oasport