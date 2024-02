LIVE Atletica | World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA | Dosso vince senza strabiliare | cresce Iapichino | delude ancora Ceccarelli

LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA: attesa per Fabbri, Weir e Simonelli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.24 Errore per Oates al primo tentativo a 5.82. 21.22 Salto evidentemente nullo per Mihambo: conclusa la quinta rotazione. 21.21 Eliminato anche Sobera a 6.75 nell’asta: restano in gara solo Oates e Obiena. 21.20 Nessun miglioramento neppure per Kalin che quindi resta in seconda posizione appaiata con. 21.19 Non si migliora Larissache fa 6.57 e resta in terza posizione. Manca un salto. 21.17 Eliminato Blech a 6.75: il tedesco chiude in quarta posizione la gara di salto con l’asta. 21.15 Pronta per il quinto salto della sua gara Larissa. 21.12Eseme in 6.55 davanti a Fuchs che registra 6.60. Maleche chiude penultimo in 6.69. 21.10 Tempo di finale dei 60 metri maschili. Questi i ...