LIVE Atletica | World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA | Dosso e Iapichino cercano la prestazione

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: attesa per Dosso e Iapichino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladeldidileggera, meeting tedesco nel quale saranno impegnate alcune azzurre. Su tutte c’è grande attesa per Zaynabe Larissa. Il 7.02 di Torun colloca la velocista delle Fiamme Azzurre al terzo posto delle classifiche mondiali dell’anno: tra le rivali principali ci saranno la britannica Daryll Neita e l’ostacolista giamaicana Britany Anderson. Per la fiorentina primo confronto stagionale con la campionessa olimpica e padrona di casa Malaika Mihambo, 6,93 domenica scorsa ai campionati tedeschi, due centimetri meglio dell’altra ...