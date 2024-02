LIVE Atletica | World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA | Dosso e Ceccarelli in finale | inizio non brillante per Iapichino

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.51 Nell’asta a 5.56 sono a rischio eliminazione Al Hizam, Blech e Sène che hanno già commesso un paio di errori. 19.47 6.65 per Samueleche pareggia lo stagionale e si qualifica per laalle spalle di Fuchs che fa 6.61. 19.45 Prima batteria dei 60 metri al maschile che parla anche italiano: 1Samuele ITA 9 JAN 2000 6.47 6.65 2 GANTER Robin MTG Mannheim GER 3 JAN 2001 6.62 6.62 3 BAKER Ronnie USA 15 OCT 1993 6.40 6.51 4 HANSEN Simon DEN 30 JUN 1998 6.58 6.58 5 ASKOVIC Aleksandar LG Stadtwerke München GER 23 OCT 1997 6.56 6.61 6 FUCHS Markus AUT 14 NOV 1995 6.59 6.61 19.43 Nell’asta a 5.56 sono arrivati Obiena, Holy e Oates. 19.40 Entra in scena Malaika Mihambo e sale l’asticella: 6.78 con asse di battuta perfetto. 19.38 ...