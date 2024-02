LIVE Atletica | World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA | Dosso e Ceccarelli in finale | Iapichino sale di colpi

LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2024 in DIRETTA: attesa per Fabbri, Weir e Simonelli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52 Risponde a tono Kalin! Anche per lei c’è il 6.75, misura identica a. 20.50diLarissa! Ottima asse di battuta: 6.75 e seconda posizione a soli tre centimetri da Mihambo, 20.47 Blech ce la fa all’ultimo tentativo a 5.66! Il tedesco si regala una chance a 5.75. 20.45 Arrivano le prime eliminazioni nell’asta a 5.66: non avanzano Holy e Al Hizam. 20.42 La tedesca Assani con un buon salto fa 6.65 e si piazza in terza posizione davanti a. 20.40 Anche Sobera fa 5.66 nell’asta al secondo tentativo. Altri quattro atleti hanno commesso un doppio errore. 20.38 Daniel Roberts vince in scioltezza in 7.52 davanti a David King (7.59). 20.36 Tempo diper i 60 ostacoli al ...