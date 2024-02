LIVE Atletica | World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA | Dosso e Ceccarelli in finale | Iapichino non decolla

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.21 Presentata ladei 60 ostacoli al femminile. Queste le atlete al via: 1 BESANA Veronica ITA 15 SEP 2002 8.05 8.05 2 MEIER Marlene GER 7 MAR 2002 8.10 8.10 3 NEZIRI Nooralotta FIN 9 NOV 1992 7.91 8.06 4 KEREKES Gréta HUN 9 OCT 1992 7.96 7.96 5 LOBE Ricarda GER 13 APR 1994 7.99 8.11 6 EMINI Milica SRB 11 OCT 1999 8.13 8.13 20.18fa 6.55 e non migliora il suo 6.56: resta terza e ancora la sua gara non. 20.16 Sobera è il primo a superare i 5.66 e a portarsi in testa alla gara. 20.12 Errori per Al Hizam e Holy a 5.66. 20.07 Anche Blech nell’asta si salva all’ultimo tentativo a 5.56: si passa ora a 5.66. 20.05 6.59 per Azu che vince la seconda batteria davanti a Mena che fa segnare 6.60. 20.02 Nel lungo non si migliora neppure Milaika ...