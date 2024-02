LIVE Atletica | World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA | Dosso controlla in batteria | inizio non esaltante per Iapichino

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 Nell’asta a 5.56 sono arrivati Obiena, Holy e Oates. 19.40 Entra in scena Malaika Mihambo e sale l’asticella: 6.78 con asse di battuta perfetto. 19.38occupa la seconda posizione alle spalle di Kalin che è arrivata a 6.69. 19.33 Salto valido per Larissache comincia la sua gara con un 6.56. 19.30 Con l’eliminazione di Zernikel, nell’asta si sale a quota 5.56. 19.28 Iniziata la gara del salto in lungo femminile con il salto di Hata.sarà la quinta in pedana. 19.25 Quota 5.45 è superata invece da Al Hizam, Blech e Oates al secondo tentativo. 19.22 Nell’asta a rischio eliminazione Zernikel, al secondo errore a 5.45. 19.19 Presentate le atlete del salto in lungo femminile. Queste saranno le protagoniste: 1 HATA Sumire JPN 4 MAY ...