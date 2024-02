LIVE Atletica | World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA | Dosso controlla in batteria | comincia la gara di Iapichino

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.28 Iniziata ladel salto in lungo femminile con il salto di Hata.sarà la quinta in pedana. 19.25 Quota 5.45 è superata invece da Al Hizam, Blech e Oates al secondo tentativo. 19.22 Nell’asta a rischio eliminazione Zernikel, al secondo errore a 5.45. 19.19 Presentate le atlete del salto in lungo femminile. Queste saranno le protagoniste: 1 HATA Sumire JPN 4 MAY 1996 6.97 17 2 HOROWSKA Nikola POL 3 JAN 2001 6.61 6.43 42 3 JOHANSSON Tilde SWE 5 JAN 2001 6.73 6.48 51 4 KÄLIN Annik SUI 27 APR 2000 6.76 6.76 345Larissa ITA 18 JUL 2002 6.97 6.80 3 6 MÜLLER Laura Raquel Unterländer LG GER 23 APR 2004 6.81 6.81 59 7 ASSANI Mikaelle SCL Heel Baden-Baden GER 18 AUG 2002 6.91 6.91 24 8 MIHAMBO Malaika LG Kurpfalz GER 3 FEB 1994 7.30 6.93 ...