LIVE Atletica | World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA | Dosso controlla in batteria | a breve la gara di Iapichino

LIVE Atletica, World Indoor Tour Berlino 2024 in DIRETTA: Dosso e Iapichino cercano la prestazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.12 Nell’asta continua a essere un tabù la misura di 5.45: errori anche per i tedeschi Zernikel e Blech. 19.09 Daryll Neita fa sua la secondacon il tempo di 7.18 davanti a Takacs che fa 7.26. 19.06 Queste le protagoniste della secondadei 60 metri femminili: 1 AASMO Vilde Humstad NOR 10 OCT 1998 7.45 7.45 2 HOBBS Zoe NZL 11 SEP 1997 7.13 7.16 3 NEITA Daryll GBR 29 AUG 1996 7.05 7.16 4 TAKÁCS Boglárka HUN 28 AUG 2001 7.20 7.20 5 HAASE Rebekka Sprintteam Wetzlar GER 2 JAN 1993 7.14 7.21 6 FOTOPOULOU Olivia CYP 20 DEC 1996 7.26 7.27 19.04 Nell’asta il primo a salire a 5.45 è il ceco Holy. 19.01PRIMA! 7.11 in totale controllo per l’azzurra che vale la qualificazione in finale. Dopo di lei c’è Burghardt con 7.25, 18.58 Si muove prima la ...