Lite sul volo Edimburgo-Tenerife: schiaffi, spintoni ed urla tra passeggeri. Fermate tre persone – VIDEO

(Di venerdì 23 febbraio 2024) IlRyanair in partenza daversoha vissuto momenti di tensione a bordo. I protagonisti della vicenda sono tre ragazzi che, una volta atterrati su suolo spagnolo, sono stati arrestati. Ad accendere la miccia sarebbe stata una ragazza che avrebbe mal digerito l’invito da parte del fratello del suo fidanzato di stare in silenzio. La giovane ha riversato tutta la propria rabbia nei confronti del ragazzo che, pochi istanti dopo, avrebbe subito anche l’ira del compagno della scozzese. Come mostrato nel, divenuto presto virale sui social, l’accesa discussione è sfociata in una feroce rissa in cui sono volatied. “La ragazza bionda ha dato il via alla sceneggiata, iniziando a minacciare iche ...