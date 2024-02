Lite sfocia in una sparatoria in strada ad Agrigento | morto in ospedale il 40enne Roberto Di Falco

LITE SFOCIA IN UN ACCOLTELLAMENTO: GRAVE UN UOMO AD ANZIO

Accompagna il figlio della sua compagna a scuola e picchia un collaboratore scolastico per il parcheggio : è successo a Qualiano, in provincia di Napoli , dove ... (gazzettadelsud)

Il dramma nelle scorse ore nel territorio comunale di Villa Castelli, in contrada Montescotano. L’omicidio è avvenuto per strada nelle campagne di Villa ... (fanpage)

Lite di coppia sfocia nel sangue: uomo accoltellato: Una lite di coppia tra due uomini si trasforma in violenza fisica con un coltello. Il trentenne riporta ferite da arma da taglio guaribili in due settimane. Entrambi si denunciano reciprocamente per ... ilrestodelcarlino

Lite furibonda finisce a coltellate, 58enne tra la vita e la morte in provincia di Roma: Un uomo di 58 anni, italiano, addetto di una ditta di autospurgo, é stato accoltellato ad Anzio, questa mattina, in via del Melograno a seguito di una lite con un altro uomo che poi… Leggi ... informazione

Anzio, lite sfocia nel sangue: accoltellati padre e figlio in via del Melograno: Un imprenditore di 59 anni e suo figlio di 30 sono stati feriti a coltellate da un quarantenne. Il grave episodio è accaduto questa mattina intorno alle 10 in via del Melograno nella zona del quartier ... ilgranchio