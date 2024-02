L’Italian Football League IFL è solo su DAZN fino al 2025

Le novità FIDAF per il 2024 e 2025

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Come già annunciato lo scorso dicembre, la piattaforma streaming di riferimento delamericano Made in Italy per le stagioni 2024 e, con la quale la Fidaf ha siglato un accordo biennale per la cessione dei diritti della Italian, il massimo campionato italiano. A partire da domenica 25 febbraio, data … L'articolo proviene da Sport in TV.

Aoife Mannion hoping for Republic of Ireland breakthrough after overcoming injury hell ahead of friendly vs Italy: IRELAND’S friendly in Italy this evening has been overshadowed by Jamie Finn ... feared the worst when Gleeson buzzed her last week. She said: “Usually in football when you see a name on the phone ... thesun.ie

LIVE Italia-Irlanda, amichevole calcio femminile in DIRETTA: inizia il 2024 delle azzurre: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda, sfida amichevole e partita di debutto nel nuovo anno per la nazionale ... oasport

F1, in Bahrain Sergio Perez fa saltare ancora un tombino. Nuove bandiere rosse e sessione senza pause: Le bandiere rosse sono state esposte mezz’ora dopo l’inizio della sessione, in ogni caso non riprenderà prima delle 9.45, visto che gli inservienti del tracciato ora stanno controllando tutti i ... oasport