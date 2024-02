L'Italia decolla nell'Astronave. Melli guida gli azzurri, Turchia ko

(Di venerdì 23 febbraio 2024) ITALIA 8780 ITALIA: Spissu 12 (1/2, 3/5), Mannion 10 (3/5, 1/2), Tonut 12 (4/6, 1/4),17 (5/11, 2/3, 7 r.), Flaccadori (1 r.), Tessitori 2 (1/1), Ricci 11 (4/5, 1/5, 4 r.), Polonara 9 (3/3, 1/3, 4 r.), Severini ne, Procida 7 (2/4, 1/1, 10 r.), Pajola 5 (1/2, 1/3, 3 r.), Petruccelli 2 (1/2, 0/1, 2 r.). All. Pozzecco.: Hazer 2 (1/2), Saybir 7 (3/4, 4 r.), Sanli 10 (4/7, 7 r.), Biberovic 27 (5/8, 5/11, 8 r.), Mahmutoglu 14 (4/7 da tre, 2 r.), Kabaca 1, Ulubay 1, Ugurlu, Tuncer 3 (1/2, 0/2, 2 r.), Osmani 4 (2/3, 0/2, 2 r.), Yilmaz (0/1, 1 r.), Sipahi 11 (1/5, 3/4, 6 r.). All. Ataman. Arbitri: Ruiz (Spagna), Salins (Lettonia), Straube (Germania) . Note – Tiri liberi: Italia 4/10,10/15. Percentuali di tiro: Italia 36/68 (11/27 da tre, ro 14, rd 32),29/60 (12/28 ...

L'Italia decolla nell'Astronave. Melli guida gli azzurri, Turchia ko: TURCHIA: Hazer 2 (1/2), Saybir 7 (3/4, 4 r.), Sanli 10 (4/7, 7 r.), Biberovic 27 (5/8, 5/11, 8 r.), Mahmutoglu 14 (4/7 da tre, 2 r.), Kabaca 1, Ulubay 1, Ugurlu, Tuncer 3 (1/2, 0/2, 2 r.), Osmani 4 (2 ...

