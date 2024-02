L'Italbasket vince (e convince) contro la Turchia: parte bene la corsa verso Euro 2025

Pesaro, il sindaco Ricci: "In 9mila per l'Italbasket, una serata di festa per lo sport": Il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci festeggia il grande successo dell'Italbasket alla Vitrifrigo Arena contro la Turchia. "In 9mila per l’ Italbasket a Pesaro! Uno spettacolo in campo e sugli spalti ... pianetabasket

Italbasket, Pozzecco e Polonara commenta la vittoria sulla Turchia | QF EuroBasket: Il cuore enorme degli Azzurri, il consueto straordinario affetto di Pesaro, l’esordio di Nik Melli da capitano bagnato da 17 punti. Parte nel migliore dei modi il viaggio dell’Italia verso il FIBA ... pianetabasket

Italbasket, Pozzecco: “Vittoria che parte dalla difesa”: Così coach Pozzecco a fine partita: “Abbiamo vinto una partita importante: siamo partiti nervosi e ci poteva stare, perché non ci vedevamo da tanti mesi, ma poi ci siamo sciolti in attacco. Siamo una ... basketinside