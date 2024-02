Lista Lagarde sulle spese Ue: 800 mld l'anno su CO2, 75 mld difesa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (askanews) – Nell’Unione europea bisogna reperire 800 miliardi di euroda qui al 2031 per centrare gli obiettivi sulla riduzione delle emissioni fissati per il 2040 (-90%). Altri 75 miliardi di eurovanno reperiti se si vuole raggiungere la soglia del 2% diinconcordate in ambito Nato. Tutto questo mentre ogni anno si assiste a un deflusso netto di fondi pari a 250 miliardi di euro, l’8% del Pil che va “verso il resto del mondo e prevalentemente verso gli Usa. Questa la “della spesa” che la presidente della Bce, Christineha elencato per illustrare per quale motivo servirebbe una Unione dei mercati dei capitali, nel suo intervento iniziale alla conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo informale a Gand, in Belgio. Nelle ...