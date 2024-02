Lisa Vittozzi: "Se vinco a Milano-Cortina, potrei smettere. Niente feste, penso alla Coppa del Mondo"

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha vissuto un Mondiale di biathlon straordinario a Nove Mesto (Repubblica Ceca): non solo ha conquistato il primo titolo iridato individuale della sua carriera, ma ha collezionato anche ben tre argenti. Sin da ora la sappadina si candida per un ruolo di primissimo piano nelle classifiche di fine anno che OA Sport stila per premiare i migliori sportivi italiani. Tuttavia la stagione non è ancora terminata. C’è un obiettivo prestigioso da provare ad agguantare: ladelgenerale. Al momento la fuoriclasse azzurra è terza in una classifica cortissima con 671 punti, preceduta dnorvegese Ingrid Landmark Tandrevold (719) e dfrancese Justine Braisaz-Bouchet (689). In piena corsa troviamo anche le francesi Julia Simon (662) e Lou Jeanmonnot (590), oltre ...

