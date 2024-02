Lippi | «La Juve tornerà grande con Allegri | l’Inter in Champions…»

Lippi: 'Auguro il meglio ad Allegri, la Juventus tornerà presto a vincere. Conte? Non bisogna odiarlo per l'Inter'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le parole di Marcello, ex allenatore e ct della Nazionale, sulla stagione di Inter entus. I dettagli Marcello, ex allenatore die Inter, ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A della sua carriera e della situazione in Serie A e Champions League. RECORD PANCHINE– «Dipende molto dall’età, lui è molto più giovane di me. Sono comunque contento perché lo ritengo un allenatore molto valido. Ladi oggi sta cercando di tornaree credo ci riuscirà perché è nella storia di questa società». CHAMPIONS LEAGUE – «Difficile dire quando una nostra squadraa vincere a livello internazionale.quest’anno mi dà l’impressione di essere molto forte, vedremo cosa sarà in grado di fare in ...