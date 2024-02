Lioni | Servizi di contrasto ai reati predatori |  denunciate tre persone

Lioni, lotta ai furti in alta Irpinia: carabinieri denunciano tre persone

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi contrastano: denunce e azioni contro furto auto, energia e danneggiamento aI Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, con l’effettuazione di mirativolti alla prevenzione ed alla repressione di, in particolare quelli di tipoo, continuano ininterrottamente a porre attenzione all’attività di perlustrazione e di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia, sia nelle ore diurne che notturne. Al termine di tre distinte attività d’indagine, finalizzate aldei, i militari dell’Arma, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino complessivamente 3indiziate ...

