L'Inter è la seconda squadra più forte al mondo | Guardiola 1° | Milan e Juventus fuori dalla Top10

Oggi l'Inter è diventata la seconda squadra più forte al mondo secondo un algoritmo: la classifica

La speciale graduatoria ha un fondamento statistico attendibile. A incidere sui valori positivi sono una serie di variabili per effetto delle quali i ... (fanpage)

Calhanoglu al top, l’Inter fissa il prezzo: annuncio in diretta: L’Inter ha fissato il prezzo. Biasin a TvPlay ... Biasin rivela: “Giuntoli vuole costruire una Juventus a sua immagine e somiglianza, secondo me Thiago Motta può essere un nome per i bianconeri”. calciomercato

Opta Power Rankings, l'Inter scala la classifica: ora è seconda dietro al Man. City, superato il Real Madrid: L'Inter è seconda solo al Manchester City nel mondo, secondo l'Opta Power Rankings. La squadra di Simone Inzaghi, vice campione d'Europa nella passata stagione proprio dopo aver perso la finale di ... fcinternews

Inter: rinnovo congelato per Dumfries, può partire in estate: Le pretese da parte del giocatore olandese avrebbero portato a una fase di stallo la trattativa per il rinnovo ... it.blastingnews