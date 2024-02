L’Intelligenza Artificiale nelle scuole | i documenti nazionali | europei e internazionali | gli “Orientamenti etici per gli educatori sull’uso dell’intelligenza artificiale IA e dei dati nell’insegnamento e nell’apprendimento”

L'Intelligenza Artificiale nell'industria? Potenzia le persone, non le sostituisce. La strategia per la GenAI di Impresoft ...

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ormai è risaputo a tutti che, se implementiamo, in maniera adeguata,nostre Istituzioni scolastiche, si possono originare modalità di apprendimento potenziate, che possono contribuire a individuare e, in maniera consequenziale, definire quelli che sono i punti di forza e di debolezza di ciascun alunno. Una scuola davvero personalizzata e giustamente pianificata. Non si può, però, tralasciare la circostanza che l’impiego dell’IA in un palcoscenico talmente delicato e unico come la scuola deve inevitabilmente essere calmierato con l’altra importante esigenza che hanno i nostri minori, ovvero l’armonico sviluppo della loro persona. Come fare, come comportarsi e di qualiorganizzativi, normativi, regolamentare,...