L’Inps ha aperto il suo canale WhatsApp ufficiale Inps per tutti | dove gli utenti troveranno aggiornamenti su tutti i temi trattati dall' istituto

‘INPS per tutti’, il canale WhatsApp che ti permette di messaggiare con l’istituto: come funziona

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Anchesi adegua alla modernizzazione dei servizi a favore dei cittadini e per farlo ha lanciato “per”, il nuovoche, in tempo reale, terrà aggiornati pensionati, lavoratori del settore pubblico e privato e famiglie suidi interesse dell’di previdenza. Smartphone ultra moderni? No, grazie. La rivincita dei vecchi cellulari ...

Sono oltre 10mila le borse di studio da duemila euro per corsi universitari e master post lauream messe a disposizione dall’Inps e per le quali l’Istituto ha ... (iodonna)

Contributi volontari INPS: tabelle, aliquote e importi minimi: Con la circolare n. 36/2024, l’INPS ha reso note le aliquote per il 2024 in relazione alla contribuzione volontaria per fini pensionistici dei lavoratori dipendenti non agricoli, degli autonomi e dei ... pmi

INPS per tutti: aperto in canale ufficiale su WhatsApp: L'INPS ha annunciato l'apertura di un canale WhatsApp ufficiale dell'Istituto per aggiornare l'utenza interessata con news, opportunità e scadenze. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, da anni ... punto-informatico

Canale INPS su WhatsApp: come iscriversi alle notifiche: Canale INPS su WhatsApp: come iscriversi alle notifiche L'INPS ha aperto un canale WhatsApp con informazioni su pensioni, indennità e bonus per famiglie e imprese: come funziona e come iscriversi. Si ... informazione