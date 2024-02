Linkin Park | esce l’inedito ‘Friendly Fire’ e dal 12 aprile la raccolta ‘Papercuts’

LINKIN PARK: ascolta la canzone inedita “Friendly Fire”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tornano ie lo fanno con il loro primo greatest hits ‘Papercuts (Singles Collection 2000-2023)’– dal 12tramite Warner Records – e un nuovo inedito. Oltre ai classici, infatti, la band svela Friendly Fire di cui è già disponibile anche il videoclip diretto e montato dal collaboratore di lunga data Mark Fiore. Registrato durante le sessioni del 2017 per il settimo album ‘One More Light’, il brano presenta una potente performance vocale di Chester Bennington. Suoni di tastiere cinematiche e il ritmo delicato sottolineano i versi carichi di emozioni, mentre la chitarra canticchiante solleva l’introspettivo ritornello. “Ci stiamo separando senza motivo, stiamo premendo un grilletto in una guerra inutile…Per cosa stiamo combattendo?”. C’è tutta l’anima e lo spirito dei classici...