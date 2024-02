L’incendio a Valencia divora due palazzi | 4 morti | 20 dispersi | molti feriti

Valencia: incendio divora due grattacieli a Valencia, almeno 4 morti carbonizzati - Notizie - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un vasto incendio si è sviluppato al quinto piano di un edificio di nuova costruzione di 14 piani a, nel quartiere Campanar. Come documentano alcuni video postati sui social, le fiamme, alimentate delle forti raffiche di vento e dalle temperature elevate di 25 gradi, si sono rapidamente estese in tutto lo stabile. I servizi di emergenza hanno confermato il ritrovamento di quattro persone morte all’interno degli edifici incendiati nel quartiere Campanar di. Lo ha annunciato il vicedirettore generale delle Emergenze, Jorge Suárez. Poco prima, fonti non confermate avevano rivelato che vari corpi carbonizzati erano stati individuati dai droni fra i resti della Torre 1 del complesso residenziale. Per l’alta temperatura e il rischio di crollo della struttura le squadre dei vigili del fuoco non hanno ancora accesso all’edificio, mentre ...