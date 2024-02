L’impatto della guerra sul sistema di potere dell’Ucraina post-Maidan

Biden: "Se Putin non paga per quello che fa andrà avanti". LIVE

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di venerdì 23 febbraio 2024) lin Ucraina è stato radicalmente trasformato dallad’aggressione scatenata dalla Russia il 24 febbraio 2022. Volodymyr Zelensky, divenuto iconaresistenza di Kiev, ha beneficiato dell’effetto rally’ around the flagpopolazione e delle istituzioni. E in due anni ha radicalmente modificato il suo approccio al. Laha cambiato radicalmente InsideOver.