Liliana Resinovich, il marito Sebastiano: "Se non provano altro per me è suicidio"

Liliana Resinovich, il marito Sebastiano: “Posso pensare solo al suicidio” (Di venerdì 23 febbraio 2024) Il caso di Liliana Resinovich continua a tenere banco nel dibattito pubblico e nei media, con nuove dichiarazioni che alimentano il mistero sulla sua morte. Liliana, scomparsa da casa sua a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata il 5 gennaio 2022 in circostanze misteriose, è al centro di una vicenda che oscilla tra teorie di suicidio e omicidio. Le Dichiarazioni di Sebastiano Visentin In un recente collegamento a “Pomeriggio Cinque”, Sebastiano Visentin, marito di Liliana, ha ribadito la sua convinzione che la moglie si sia suicidata. “Fino a che nessuno mi dirà come è morta, Posso pensare solo al suicidio,” ha dichiarato Visentin, sottolineando l’assenza di tracce o impronte ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di venerdì 23 febbraio 2024) Il caso dicontinua a tenere banco nel dibattito pubblico e nei media, con nuove dichiarazioni che alimentano il mistero sulla sua morte., scomparsa da casa sua a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata il 5 gennaio 2022 in circostanze misteriose, è al centro di una vicenda che oscilla tra teorie die omicidio. Le Dichiarazioni diVisentin In un recente collegamento a “Pomeriggio Cinque”,Visentin,di, ha ribadito la sua convinzione che la moglie si sia suicidata. “Fino a che nessuno mi dirà come è morta,al,” ha dichiarato Visentin, sottolineando l’assenza di tracce o impronte ...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Liliana Resinovich, il marito Sebastiano: "Se non provano altro per me è suicidio": L'uomo in collegamento a "Pomeriggio Cinque": "Non ci sono tracce, non ci sono prove" ... tgcom24.mediaset Liliana Resinovich/ Il giallo del numero di Sterpin bloccato dal marito Sebastiano il giorno della scomparsa: Liliana Resinovich, un altro giallo sul giorno della scomparsa: il marito bloccò il numero di Sterpin sul telefono della donna prima di andare in Questura ... ilsussidiario Caso Liliana Resinovich, la scoperta sul cellulare (1 / 2): Ecco cosa è stato scoperto sul cellulare di Liliana Resinovich, nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma purtroppo è accaduto l'inaspettato, tutti i dettagli. donna.fidelityhouse.eu

Video di Tendenza