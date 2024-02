Ho preparato per il fine settimana questa torta di mele morbidissima, mai successo un successo cosi, è spa...

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dei biscotti fatti in casa chemolto spesso sono i biscotti d’avena econdi. Questa ricetta è di origine tedesca e mi aiuta a preparare dei biscotti perfetti anche per la colazione. Infatti sono super golosi grazie alledie sono delicatissimi grazie alle. Sul palato sono una carezza che piace a tutti anche a chi non ama certi ingredienti. Inoltre sono così leggeri che li servo anche a chi è a dieta o segue un regime alimentare controllato. Ecco come li. Biscotti d’avena e: ingredienti e preparazione. Questi biscotti d’avena econdisono sfiziosissimi el’impasto in un ...