“L’ha fatto davvero” La mossa di Chiara Ferragni | dopo la notizia sull’addio da Fedez

Scienza - Musk l’ha fatto davvero: installato il primo impianto di Neuralink nel cervello di un essere umano

(Di venerdì 23 febbraio 2024)incontrata: brutte notizie per. Nell’era dei social e di internet corre tutto molto più veloce del normale. Ma stavolta persino per noi le cose si fannotroppo, troppo rapide. Neanche a metabolizzare ladella separazione che neanche 24 oregià si parla addirittura di divorzio. Proprio così, o almeno è quello che scrive Leggo: “L’imprenditrice avrebbe già incontrato un avvocato divorzista”. >> “Lo hala separazione “. Ferragnez, il retroscena susvelato in televisione Ma andiamo con ordine, tutto capitola super soffiata di Dagospia secondo la quale Federico sarebbe andato via dall’attico di CityLife in cui viveva con ...