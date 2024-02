“L’ha baciata sotto le coperte” Scoop al Grande Fratello | Alessio e la concorrente | è successo nella notte

Mirko e Perla si sono baciati in segreto sotto le coperte? La frase

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Gli ultimi due concorrenti a entrarecasa delsono stati Simona Tagli eFalsone. Ovviamente svantaggiati rispetto ai veterani, ma al contrario di loro hanno però avuto la possibilità di “studiare” il programma e le dinamiche create quindi in questo senso potrebbero giocare meglio di strategia. E se la showgirl si è subito legata a Beatrice Luzzi dicendo addirittura di esserne innamorata, il suo coinquilino si è subito imposto sugli altri, criticando anche aspramente certi atteggiamenti. E non sembra correre buon sangue tra i due, tanto che sono stati protagonisti di uno scontro anche nell’ultima diretta. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cuiha stuzzicato Simona per il suo lavoro, definendola “parrucchiera” e affermato che al ...