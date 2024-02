Lezioni contro le truffe In cattedra i Carabinieri

Finto avvocato o parente inventato, lezione anti truffa a Tuoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il capitano Luca Battistella, comandante della Compagniadi Città della Pieve, e il comandante della locale stazione maresciallo maggiore Simone Spaccino, hanno incontrato giovani e meno giovani, al centro "Emanuele Petri", a Tuoro sul Trasimeno, per sensibilizzarli sulla delicata tematica dellee dei raggiri in danno della popolazione. All’in, che rientra nella più ampia campagna di sensibilizzazionelepromossa dal Comando Provincialedi Perugia, ha partecipato anche il sindaco di Tuoro, Maria Elena Minciaroni. Nel corso delle attività, i militari hanno descritto alla platea le metodologie più comunemente utilizzate dai truffatori per carpire la fiducia delle loro vittime, mettendo in guardia i presenti soprattutto dalla ...