L'ex in visita con il Melbourne. Alino Diamanti al Viola Park: "Questo centro è fotonico»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Ilè bellissimo,, enorme, esagerato. Complimenti, non c’è niente da dire. Tantissime persone mi avevano detto che era bellissimo, ma dal vivo posso solo dire complimenti, senza se e senza ma. Complimenti". Così Alessandro, per tutti, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato ieri su Instagram lafatta il giorno prima alsportivocon i ragazzi delCity. L’allenatore italiano si è intrattenuto col direttore generaleJoe Barone, con il tecnico Italiano e con il capitano Cristiano Biraghi.