L’ex Garics | “A Napoli c’è una sensazione che…”

L'EX - Garics: "Napoli, col 3-5-2 ti esponi di meno col Milan, Zielinski è una grande perdita"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’allenatore ed ex calciatore (anche del) Gyorgyè intervenuto su 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: Quella trae Cagliari è una partita sempre molto sentita. Quando vestiva la maglia azzurra, come percepiva l’atmosfera attorno a questa sfida? “Ai miei tempi la maglia azzurra era già blasonata, anche se negli anni ha acquisito ulteriore prestigio. Battere un avversario come ildiventa interessante. A Cagliari senti l’atmosfera che si respira, un qualcosa di particolare. Esiste un attaccamento alla maglia e ricevere un avversario come gli azzurri è sempre una grande occasione”., tre allenatori in una stagione… La squadra partenopea arriverà alla sfida contro i sardi con il terzo allenatore in ...

