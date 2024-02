Lewis Hamilton e il fascino della 'rossa', 'Sono pronto ad aprire alla Ferrari un nuovo capitolo'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI -si è dettoa scrivere "un" nella sua carriera con il passaggioprossima stagione. "Quando vedi sullo schermo un pilota su una monoposto, ti chiedi come sarà essere avvolti in quel rosso", ha dichiarato il 39enne pilota britannico a margine delle prove per il Gran Premio del Bahrein nel primo contatto con la stampa dall'annuncio che a fine stagione lascerà la Mercedes. "Vai al Gran Premio d'Italia a Monza e vedi la mareadei tifosi e non puoi che rimanere a bocca aperta", ha aggiunto. "E' una squadra che non ha avuto grandi successi dai tempi di Michael, e la vedo come una grande sfida", ha sottolineato il sette volte campione del mondo, "da ...