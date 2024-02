L’Eurovision censura la canzone israeliana. E i fan di Ghali tutti zitti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il mondo della musica accetta la politica solo se contro Israele. Spieghiamoci meglio. Dopo quanto assistito al Festival di Sanremo, cone Dargen D’Amico in prima fila per parlare a sproposito di genocidio, siamo costretti a osservare un altro spettacolo poco edificante. Gli organizzatori delSong Contest si stanno opponendo allache Israele spera di portare in concorso. Il motivo? Il testo è troppo politico. In realtà il brano, titolo “October Rain”, deve ancora essere reso pubblico, ma Israel Hayom ha riferito all’inizio di questa settimana che lache sarà eseguita da Eden Golan – nata in Israele ed è cresciuta a Mosca dove il padre lavorava – alla kermesse organizzata a Malmo dovrebbe fare riferimento al massacro di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele. Secondo quanto riportato da ...