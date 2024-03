L' Etna sta scivolando nel Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - Dopo tredici giorni di navigazione al largo delle coste di Catania, si è conclusa la spedizione Meteor M198 organizzata dal Centro di ricerca oceanografica Geomar di Kiel (Germania). Alla crociera scientifica, il cui scopo principale è stato indagare le porzioni sommerse del fianco sud-orientale dell'in costante movimento sotto le acque del, ha partecipato anche l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. "L'Ingv monitora da diversi anni i lenti ma progressivi movimenti dell'", spiega Alessandro Bonforte, ricercatore dell'Ingv che era a bordo della spedizione M198. "Questi piccoli movimenti, che non coinvolgono solo la parte emersa del vulcano, non sono di norma particolarmente pericolosi, tuttavia - aggiunge - in alcuni casi e in particolari condizioni possono diventare più consistenti e dare ...