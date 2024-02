Scuola, stop cellulare in classe? Cosa dice l'esperto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "Sono d'accordo con la proposta di vietare l'uso delagli studenti delle elementari e medie. Dalla mia esperienza ultra ventennale sui rischi digitali già a 8-10 i bambini vivono con la testa incollata ad uno schermo, i social iniziano a diventare una droga e nel cervello c'è un accumulo di informazioni. Esplode l''internet addiction disorder' che li porta ad essere dipendenti e stressati. Quindi se innon usano i cellulari non può che fargli bene, direi di lasciare l'uso del tablet alla sola attività legata alla didattica". Lo spiega all'Adnkronos Salute Enzo Di Frenna, fondatore di Netdipendenza Onlus, intervenendo sulla proposta del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara di vietare cellulari alle elementari e alle scuole medie. A scuola "il telefonodovrebbe essere ...

L'esperto, 'a 8-10 anni già tecnostressati, giusto stop cellulare in classe': A scuola "il telefono cellulare dovrebbe essere depositato in un armadietto" ricorda Di Frenna e "i ragazzi altrimenti sono continuamente distratti e perdono la concentrazioni", rimarca l'esperto.

