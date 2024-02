L’esodo dimenticato degli ebrei dal mondo islamico

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ogni anno, tra aprile e maggio, nelebraico si festeggia seguendo il calendario ebraico Yom HaAtzmaut (“Il Giorno dell’Indipendenza” in ebraico), per ricordare l’anniversario della fondazione di Israele, avvenuta il 14 maggio 1948 per il calendario gregoriano. Tuttavia, quello che per gliè il giorno in cui hanno ottenuto un loro Stato dopo quasi due millenni, da anni viene sempre più osteggiato dalle sinistre radicali in favore di un altro anniversario: la cosiddetta Nakba (“Catastrofe” in arabo), termine con cui i palestinesi ricordano la loro sconfitta nella Guerra d’Indipendenza d’Israele. Ciò viene fatto per cercare di delegittimare l’esistenza stessa d’Israele, a detta dei filopalestinesi macchiata da una sorta di “peccato originale”. Tuttavia, gli stessi che ogni anno ricordano la Nakba, di solito tendono a dimenticare un altro ...