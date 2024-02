L’erede di Meret gioca in Serie A? Può piacere al Napoli | fissato il prezzo

Pagelle Napoli – Meret da 7 per i maggiori quotidiani: “L’eroe che non ti aspetti, decisivo in tre occasioni”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Verso nuove idee da mettere in atto durante il calciomercato estivo, ilpotrebbe acquistare un nuovo portiere. Manca ancora un po’ alla fine della stagione, ma si inizia già a pensare ai prossimi movimenti da attuare durante il calciomercato estivo. Ildovrà prendere in considerazione l’eventuale possibilità di acquistare un nuovo portiere, soprattutto, in caso di partenza da parte di Alex. Infatti, il contratto dell’attuale portiere azzurro si avvicina sempre di più alla data di scadenza. Per questo motivo, l’estremo difensore potrebbe salutare la società in estate, iltore dovrebbe liberarsi a parametro zero (anche se ilpotrebbe attivare l’opzione per il rinnovo di un altro anno, ndr). Dunque, potrebbe essere l’occasione giusta per acquistare un profilo molto ...