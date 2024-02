L’Ente di Formazione Sacra Famiglia vola a Berlino

Infermieri, Asa e Oss: Sacra Famiglia presenta i nuovi corsi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Destinazione: la capitale europea quest’anno è la meta del viaggio chediorganizza per i giovani frequentanti il corso IFTS E-Leader Digitalizzazione aziendale in Tecniche di produzione multimediale. “Un’esperienza importante che portiamo avanti da 5 anni in diverse capitali europee, per conoscere da vicino le realtà imprenditoriali di paesi stranieri – spiega Bruna Capoferri, dirigente del– scorgerne le opportunità e fare conoscenza diretta di aziende operanti nel settore di interesse dei nostri percorsi di studi”. Anche quest’anno l’organizzazione dell’esperienza europea si è svolta in collaborazione con l’Academy IVICA&BEPLANO e con Greta Rinaldi, tutor del percorso formativo. I ragazzi sono stati ...

Arezzo, 20 febbraio 2024 – Mettere in relazione il mondo della scuola e quello delle imprese per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. È un ... (lanazione)

L’assemblea Mab nel Modenese con l’ex ministro Patrizio Bianchi: “Il capitale umano è il cuore della Riserva MaB Unesco - ha detto Luciana Serri, presidente dell’Ente Parchi Emilia Centrale, organizzatore dell’assemblea -. Stiamo discutendo di competenze, ... redacon

Il riaccertamento ordinario dei residui e i controlli dell’organo di revisione: L’organo di revisione deve monitorare la corretta ... NAZIONALE in collaborazione con ODCEC di Salerno organizza un SEMINARIO DI FORMAZIONE IN 5 LEZIONI PER REVISORI DI ENTI LOCALI nei giorni 22 e 29 ... ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Zootecnia, Cartabellotta commissario per l'emergenza siccità in Sicilia: Formazione professionale, ricorsi sull’Avviso 7 - «Sull’avviso 7 e sull’iter per l’accettazione delle istanze, soltanto per i quattro enti destinatari dei decreti cautelari da parte del Tar, il ... tp24