Lens-Monaco | Ligue 1 | tv | formazioni | pronostici

AS Monaco, dominio al Louis II con il Lens: 3-0 dei biancorossi ora soli al comando di Ligue 1

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è una partita della ventitreesima giornata della1 e si gioca domenica alle 13:00: tv, probabiliUn vero e proprio scontro per l’Europa quello tra, due squadre che in classifica sono distanti solamente due punti – a favore dei monegaschi – e che cercano dei punti pesantissimi per rimanere, appunto, dentro quelle che il prossimo anno andranno a giocarsi le coppe europee. Haidara del(AnsaFoto) – Ilveggente.itStanno sicuramente meglio i padroni di casa, in serie positiva da cinque partite anche se gli ultimi due sono stati dei pareggi. Ilinvece, dopo la bella vittoria sul campo del Nizza, hanno perso in casa contro il Tolosa vanificando quello che di buono si era visto. ...